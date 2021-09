Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani: Abraham e Calafiori decisivi

I giallorossi si aggrappano a un paio di giocate individuali che risolvono la partita: un po' in ombra Zaniolo e Cristante, che rischia in alcune occasioni

La Roma conquista tre punti fondamentali contro l'Udinese, pur dopo un secondo tempo molto faticoso in cui la squadra di Gotti è più volte pericolosa. Alla fine a decidere è il gol di Abraham nel primo tempo sulla sgroppata di Calafiori, entrambi i migliori in campo nelle pagelle dei quotidiani. Insieme a loro brilla anche Gianluca Mancini, poi bene anche Veretout e Ibanez. Tra i meno in luce ci sono invece Cristante e Zaniolo, con Pellegrini che però è condizionato dal rosso a fine partita che gli farà saltare i derby.