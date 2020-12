Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani: torna la difesa titolare, dubbio Villar e Pellegrini

Un’occasione d’oro. La Roma torna in campo in campionato ancora di giovedì, come in Europa League, e sfida il Torino in crisi con la possibilità di agguantare il terzo posto. Gli incroci favorevoli in questa giornata hanno aperto la strada alla squadra di Fonseca, che questa volta non vuole e non deve fallire. Il tecnico portoghese tra i pali schiera ancora Pau Lopez e ritrova quella che a inizio stagione doveva essere la difesa titolare: Mancini, Smalling e Ibanez. A destra Bruno Peres concede un turno di riposo a Karsdorp, mentre a sinistra è confermato Spinazzola. Il dubbio di giornata riguarda la mediana. Gioca Villar con Pellegrini sulla trequarti o lo spagnolo va in panchina? Dzeko è la certezza in attacco.

Roma-Torino: le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.