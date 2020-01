Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Florenzi, davanti gioca Perotti

Contro il Torino la Roma vuole continuare la sua striscia positiva e portare a tre le vittorie consecutive dopo quelle con Spal e Fiorentina sul finire del 2019. L’anno nuovo deve partire nel migliore dei modi e per questo Fonseca sceglie gli stessi undici del Franchi: in porta Pau Lopez, in difesa Smalling-Mancini al centro e Florenzi (che vince il ballottaggio con Spinazzola) e Kolarov esterni. In mezzo Diawara e Veretout con Zaniolo, Pellegrini (diffidato, dovrà fare attenzione in vista della Juve) e Perotti alle spalle di Edin Dzeko. Panchina per Mkhitaryan e Under.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

