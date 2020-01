Roma-Torino, le pagelle dei quotidiani: Mancini fatica, Dzeko delude. Certezza Diawara

La Roma si lecca le ferite dopo il brutto k.o contro il Torino. La sosta invernale pare non aver fatto bene agli uomini di Fonseca, colpiti due volte da Belotti. Nonostante qualche errore dell’arbitro Di Bello, i giallorossi non possono comunque ritenersi soddisfatti della prestazione offerta in campo, con i reparti che sono sembrati troppo distanti tra loro concedendo spazio ai granata. Secondo i quotidiani, è Mancini uno dei peggiori. L’ex Atalanta ha sofferto molto i movimenti ad elastico di Belotti, bravo a costringere il centrale giallorosso a coprire più campo. Male anche Dzeko. L’attaccante bosnaico non è riusciuto ad incidere sotto porta, faticando anche nel fondamentale lavoro di sponda utile alla manovra della Roma. Bene invece Diawara, che ottiene una meritata sufficienza dopo una prestazione fatta di intensità e ordine.

IL MESSAGGERO (a cura di A,Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 4,5, Mancini 4, Smalling 4,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 5 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo 5 (42’ st Under n.g.), Pellegrini 5,5, Perotti 5,5 (28’ st Kalinic 5,5); Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M.Cecchini)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Mancini 5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6 (18’ st Mkhitaryan 5); Zaniolo 6 (42’ st Under n.g.), Pellegrini 6,5, Perotti 6 (28’ st Kalinic 5); Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 6; Florenzi 5, Smalling 5, Mancini 5, Kolarov 5,5; Diawara 5,5, Veretout 5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, Perotti 6,5; Dzeko 5. Subentrati: Mkhitaryan 5,5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (a cura di A.Forte)

Pau Lopez 6; Florenzi 4, Smalling 5,5, Mancini 4,5, Kolarov 5; Diawara 5; Veretout 5,5; Zaniolo 5, Pellegrini 5, Perotti 6,5; Dzeko 4,5. Subentrati: Mkhitaryan 5, Kalinic 5, Under sv. Allenatore: Fonseca 5.