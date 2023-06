Roma-Spezia, probabili formazioni dei quotidiani: dubbi in attacco, Dybala in pole

La Roma arriva alla sua ultima partita stagionale con il morale sotto i tacchi dopo la finale persa a Budapest. Ma la squadra di Mourinho ci tiene a salutare nella maniera più giusta il suo popolo, che non l'ha mai lasciata sola in tutto l'anno, in Italia e in Europa. Per alcuni può essere l'ultima partita in giallorosso. Per i quotidiani la formazione sarà quella quasi titolare, visto che in difesa ci sarà il tridente solito con Mancini, Smalling e Llorente con lo spagnolo in vantaggio su Ibanez. Celik e Zalewski verso una maglia dal 1' sugli esterni con Bove e Cristante in mezzo. In avanti è ballottaggio apertissimo con Pellegrini unico sicuro di una maglia: l'altra se la giocano Dybala (leggermente avanti) ed El Shaarawy mentre Abraham-Belotti è la 'sfida' del numero 9.