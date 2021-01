Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani: Villar in mezzo, Perez sulla trequarti

Tanti assenti e un futuro in ballo. Non sarà una partita come le altre quella di oggi per Paulo Fonseca, che contro lo Spezia (ore 15 allo stadio Olimpico) si gioca di fatto la panchina. Senza quattro grandissimi titolari: Mancini (squalificato), Pedro e Mkhitaryan (infortunati) e Dzeko (ufficialmente anche lui, ma con il retroscena della lite col portoghese). In campo allora davanti ci saranno Pellegrini, Perez e Borja Mayoral. A centrocampo Villar e Veretout con Karsdorp e Spinazzola esterni. In difesa Ibanez, Smalling e Kumbulla.

Le probabili formazioni di Roma-Spezia dei quotidiani

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mayoral.

