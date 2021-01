Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Kumbulla e Mayoral. Chance per Diawara?

Non sarà esattamente una Roma B, ma contro lo Spezia in Coppa Italia stasera Fonseca avrà l’occasione di dare minuti a chi sta giocando di meno. Il tecnico portoghese conferma Pau Lopez in porta e dà una nuova chance a Kumbulla, ultimamente meno utilizzato. A centrocampo potrebbe partire dal primo minuto Diawara, mentre Cristante si abbassa sulla linea difensiva. Confermato Karsdorp, che non può riposare. In attacco dietro a Mayoral ci sono Pedro e uno tra Mhkitaryan e Perez.

Roma-Spezia: le formazioni dei quotidiani

LEGGO

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

TUTTOSPORT

(3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Mayoral.