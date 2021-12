Roma-Spezia, le pagelle dei quotidiani: Smalling è un muro, Vina instancabile

Ibanez segna e convince in fase difensiva, Veretout copre il centrocampo senza sosta. Bene Abraham davanti che centra l'ennesimo legno stagionale

La Roma ha vinto 2-0 nel posticipo di lunedì contro lo Spezia, portandosi così nei pressi delle posizioni valide per l'Europa. Mourinho non è stato soddisfatto della prestazione dei suoi, nonostante le lodi a Smalling e Ibanez per i due gol su calcio d'angolo (provati ripetutamente nella sessione d'allenamento di domenica). In attacco, Abraham ha trovato nuovamente una traversa a negargli il gol, mentre Mayoral non è riuscito a dare continuità alla bella prova di Sofia. Bene gli esterni, in particolare Vina che ha spinto tanto sulla sinistra, andando anche a un passo dal segnare il suo primo gol in giallorosso.