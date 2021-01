Roma-Spezia, le pagelle dei quotidiani: Mancini-Mayoral da horror, si salvano solo Micki e Pellegrini

In Coppa Italia la Roma si ferma alla prima partita. Viene eliminata dallo Spezia, agli ottavi, come nel 2015. Stavolta i giallorossi si arrendono già ai supplementari: nei 120′ finisce 4-2 ma le sei sostituzioni fatte da Fonseca porteranno con ogni probabilità alla sconfitta a tavolino, la seconda della stagione. Sono in pochi a raggiungere la sufficienza nella sfida dell’Olimpico: si salvano solo Pellegrini e Mkhitaryan, autori dei due gol, e in parte Veretout. Malissimo gli altri: da Pau Lopez e la difesa fino a Borja Mayoral. E la critica non risparmia nemmeno Fonseca.

Roma-Spezia, le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 4; Mancini 4, Cristante 5 (5′ pts Fuzato 5,5), Kumbulla 4; Peres 4,5, Villar 5 (24′ st Veretout 5), Pellegrini 6, Spinazzola 5 (24′ st Karsdorp 5); Pedro 5,5 (5′ pts Ibanez 5), Mkhitaryan 6 (40′ st Carles Perez 5); Borja Mayoral 4 (45′ st Dzeko 5). All.: Fonseca 4.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 3, Cristante 4 (5′ pts Fuzato 6), Kumbulla 4; Peres 4,5, Villar 5 (24′ st Veretout 6), Pellegrini 5,5, Spinazzola 4,5 (24′ st Karsdorp 5,5); Pedro 4.5 (5′ pts Ibanez ng), Mkhitaryan 5.5 (40′ st Carles Perez 4,5); Borja Mayoral 3,5 (45′ st Dzeko 5,5). All.: Fonseca 3.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 5, Cristante 5 (5′ pts Fuzato 6), Kumbulla 4,5; Peres 5, Villar 5,5 (24′ st Veretout 6), Pellegrini 6,5, Spinazzola 5,5 (24′ st Karsdorp 5,5); Pedro 5,5 (5′ pts Ibanez 5,5), Mkhitaryan 6,5 (40′ st Carles Perez 5); Borja Mayoral 4,5 (45′ st Dzeko 5,5). All.: Fonseca 4,5.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 4; Mancini 3, Cristante 4,5 (5′ pts Fuzato 6), Kumbulla 4,5; Peres 6, Villar 5 (24′ st Veretout 6), Pellegrini 6, Spinazzola 5 (24′ st Karsdorp 6); Pedro 4,5 (5′ pts Ibanez ng), Mkhitaryan 6 (40′ st Carles Perez ng); Borja Mayoral 4 (45′ st Dzeko 5). All.: Fonseca 4.