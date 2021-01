Roma-Spezia, le pagelle dei quotidiani: estasi Pellegrini-Mayoral, Smalling e Kumbulla da incubo

Sofferta, voluta, meritata. La vittoria contro lo Spezia, raggiunta solo nel finale grazie al gol del 4 a 3 di Lorenzo Pellegrini, conferma la Roma al terzo posto in classifica a fine girone d’andata e, almeno per il momento, regala un briciolo di serenità al gruppo dopo la difficile settimana vissuta. Nella gara di ieri è ovviamente il neo capitano giallorosso a prendersi la scena, assieme anche ad un Borja Mayoral ispiratissimo e autore di una doppietta. Difesa, invece, da film dell’orrore: Kumbulla e Smalling irriconoscibili, l’errore di Pau Lopez non è invece una novità.

Roma-Spezia, le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Roma (3-5-2): Pau Lopez 4; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 5 (22′ st Cristante 6), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 5 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Roma (3-5-2): Pau Lopez 5; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 5,5 (22′ st Cristante 6), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 5 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Roma (3-5-2): Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Smalling 5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 6, (22′ st Cristante), Veretout 6,5, Pellegrini 7,5, Spinazzola 7; Carles Perez 5(44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Roma (3-5-2): Pau Lopez 4,5; Ibanez 5,5, Smalling 4, Kumbulla 5; Karsdorp 6 (35′ st Peres 7), Villar 5,5 (22′ st Cristante 5,5), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 4 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6.