Roma-Spal, le probabili formazioni dei quotidiani: Cetin con Fazio, ballottaggio Florenzi-Spinazzola

Due pareggi consecutivi, contro Inter e Wolfsberger, ma di valore diverso. Il passo indietro della Roma in Europa League ha accesso un campanello d’allarme a Trigoria. Fonseca però è convinto che questa sera, contro la Spal, l’atteggiamento dei suoi sarà quello di sempre, deciso e propositivo. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno dei due centrali titolari: Smalling (infortunio) e Mancini (squalifica) resteranno a guardare. Al posto loro ci saranno Fazio e Cetin. Per Florenzi possibile una nuova chance a destra, ma Spinazzola spinge per una maglia da titolare. Under in panchina, lascerà il posto a Zaniolo. Intoccabili Diawara, Veretout e Dzeko.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(4-1-4-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

TUTTOSPORT

(4-1-4-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA

(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.