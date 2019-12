Roma-Spal, le pagelle dei quotidiani: Florenzi rinasce, bene Cetin. Flop Kolarov e Fazio

La Roma batte 3-1 la Spal e si porta a meno uno dalla Lazio, impegnata stasera nello scontro diretto con il Cagliari. Nei giallorossi sono tanti i promossi: Pau Lopez è decisivo a inizio partita, Florenzi rinasce dopo le recenti delusioni anche se sembra a un passo dall’addio. Dei due centrali è Cetin il migliore, qualche 5 per Fazio e Kolarov, unici veri bocciati di giornata. Ok Diawara-Veretout mentre i migliori in campo sono Pellegrini e Perotti, ma buoni voti anche per Dzeko, Mkhitaryan e Zaniolo.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 6, Fazio 5,5, Kolarov 5; Diawara 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7, Veretout 6, Perotti 7 (34’ st Mkhitaryan 6,5); Dzeko 6,5 (44’ st Kalinic ng). All.: Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 6, Fazio 6, Kolarov 5,5; Diawara 6,5; Zaniolo 6, Pellegrini 7, Veretout 6, Perotti 7 (34’ st Mkhitaryan 6,5); Dzeko 6,5 (44’ st Kalinic ng). All.: Fonseca 6,5.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 6,5, Fazio 5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6,5, Zaniolo 6, Pellegrini 6,5, Perotti 7 (Mkhitaryan 6,5), Dzeko 6,5 (43’ st Kalinic ng). All. Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA ( a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Cetin 5,5, Fazio 5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7, Perotti 6,5 (Mkhitaryan 6,5 34’ s.t.); Dzeko 6 (Kalinic s.v. 44’ s.t.). All.: Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 7, Cetin 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6,5, Perotti 7 (Mkhitaryan 6,5 34’ s.t.); Dzeko 6,5 (Kalinic s.v. 44’ s.t.). All.: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 5,5, Fazio 6, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 6,5, Perotti 6 (Mkhitaryan 6 34’ s.t.); Dzeko 6 (Kalinic s.v. 44’ s.t.). All.: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 5,5, Fazio 6, Kolarov 4,5; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, Perotti 7 (Mkhitaryan 6 34’ s.t.); Dzeko 6,5 (Kalinic s.v. 44’ s.t.). All.: Fonseca 6,5.