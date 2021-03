Roma-Shakhtar, le probabili formazioni dei quotidiani: Mkhitaryan falso nove, Diawara-Villar in mediana

La Roma sfida lo Shakhatar negli ottavi di finale di Europa League. “Una squadra che non avrei voluto incontrare” ha detto ieri Fonseca in conferenza stampa. Nessun dubbio di formazione per il portoghese, che schiererà i suoi con il classico 3-4-2-1. La difesa a tre sarà formata da Mancini, Smalling e Kumbulla. Sugli esterni ci saranno Karsdorp e Spinazzola, mentre in mediana Villar e Diawara vincono il ballottaggio su Cristante, che dovrebbe restare fuori. La novità più grande è Mkhitaryan schierato da falso nove. Sia Mayoral che Dzeko si accomoderanno in panchina. Dietro l’armeno ci saranno il capitano Lorenzo Pellegrini e Pedro.

Roma-Shakhtar: le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

