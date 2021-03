Roma-Shakhtar, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini MVP, Mancini da applausi

Tre gol per affrontare con meno preoccupazioni la sfida di ritorno da giocare in Ucraina. All’Olimpico la Roma affonda lo Shakhtar Donetsk: finisce 3-0, con la squadra di Paulo Fonseca che convince fino al triplice fischio. Una vittoria meritata, arrivata grazie a una grande prestazione e alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Sono loro i migliori della partita di ieri, ma spiccano anche Pau Lopez, Cristante, Villar e Diawara. Sufficienza raggiunta per Kumbulla e Mayoral, i meno brillanti.

Roma-Shakhtar Donetsk, le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Villar 6,5, Diawara 7 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 7 (16’ st El Shaarawy 7,5); Mkhitaryan 6,5 (35’ pt Mayoral 5,5). All. Fonseca 7,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 7; Mancini 7,5, Cristante 7, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Villar 7, Diawara 6,5 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 7 (16’ st El Shaarawy 7,5); Mkhitaryan 7 (35’ pt Mayoral 6). All. Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 7,5; Mancini 7,5, Cristante 7,5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6, Villar 6,5, Diawara 7 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 7 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 8 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 7 (16’ st El Shaarawy 7,5); Mkhitaryan 6,5 (35’ pt Mayoral 6). All. Fonseca 7,5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Villar 6, Diawara 6,5 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 6,5 (16’ st El Shaarawy 7); Mkhitaryan 6 (35’ pt Mayoral 6). All. Fonseca 7,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6,5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6, Villar 6,5, Diawara 6,5 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 6 (16’ st El Shaarawy 7); Mkhitaryan 6 (35’ pt Mayoral 5,5). All. Fonseca 7.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 7; Mancini 7,5, Cristante 7,5, Kumbulla 7; Karsdorp 7, Villar 6,5, Diawara 6,5 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 6,5 (16’ st El Shaarawy 6,5); Mkhitaryan 6,5 (35’ pt Mayoral 6). All. Fonseca 7.