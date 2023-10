Roma-Servette, le probabili formazioni dei quotidiani: davanti Lukaku e Belotti

Dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone, per la Roma è il momento di tornare in campo anche in Europa League. Questa sera (ore 21) i giallorossi affronteranno all'Olimpico il Servette nella seconda giornata del gruppo G. Mourinho sceglie il turnover lasciando in panchina gente come Dybala e Pellegrini. In porta spazio a Svilar con Cristante schierato nuovamente al centro della difesa. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski mentre il tandem d'attacco sarà formato da Lukaku e Belotti.