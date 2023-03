Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani: Matic-Dybala, un altro sforzo

La Roma si gioca il match di oggi col Sassuolo incerottata, con diversi assenti per infortunio più la squalifica di Cristante e una formazione quasi obbligata per Mourinho. In questo senso la probabile formazione giallorossa per i quotidiani è la stessa: tutti d'accordo sul rientro di Ibanez insieme a Smalling e Mancini, che è diffidato in vista del derby ma difficilmente verrà tenuto fuori. Zalewski è in netto vantaggio su Karsdorp per un posto sulla fascia destra con Spinazzola a sinistra. Vista l'assenza di Cristante, Matic chiamato agli straordinari anche se avrebbe bisogno di riposo. Tra le possibilità, accanto al rientro di Wijnaldum dal 1', ci sarebbe l'innesto di Edoardo Bove. Ma anche in questo caso il serbo resta favoritissimo. Stessa situazione per Dybala, che senza Belotti e Solbakken è chiamato all'ennesimo sforzo. L'argentino potrebbe cominciare dalla panchina, facendo spazio magari sempre a Bove, ma la Joya è imprescindibile ed è difficile pensare che parta fuori. Negli altri due posti El Shaarawy e Abraham.