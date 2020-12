Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani: a centrocampo dubbio Diawara-Villar

Muovere la classifica e rispondere alle big, ieri tutte vittoriose nelle rispettive sfide. La Roma di Fonseca affronta oggi alle 15 all’Olimpico il Sassuolo nel match di cartello della 10° giornata di Serie A. Una sfida alla quale i giallorossi arrivano con diverse pesanti defezioni: non ci sarà Smalling nonostante la seduta di allenamento svolta interamente in gruppo ieri e anche Veretout e Mancini resteranno ai box. In porta, dopo la pessima prestazione di Napoli e il riposo in Europa League, rientrerà Mirante: in difesa, a fianco dei confermati Ibanez e Cristante, ballottaggio tra Kumbulla e Juan Jesus. Sugli esterni rientrerà la coppia Spinazzola-Karsdorp, mentre sulla mediana di fianco a Pellegrini si giocano un posto Diawara e Villar, con il guineano favorito. Davanti spazio al super tridente Pedro-Mkhitaryan-Dzeko.

Roma-Sassuolo: le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO (3-4-2-1):

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1):

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO (3-4-2-1):

Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

TUTTOSPORT (3-4-2-1):

Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko