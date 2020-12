Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: disastro Pedro, Dzeko e Pellegrini da 6

Rabbia e frustrazione. La Roma contro il Sassuolo va su tutte le furie per la direzione di gara di Maresca e nonostante un secondo tempo in dieci per l’espulsione di Pedro per poco non centra la vittoria. I giallorossi soffrono le incursioni di Djuricic e Berardi solo in alcuni sprazzi del primo tempo, poi sistemano la difesa e non concedono quasi più nulla. Chi delude più di tutti è proprio Pedro, che si prende due gialli in 40′ (il primo troppo punitivo) e lascia la squadra in inferiorità numerica. Dzeko lotta come un leone nella ripresa, Pellegrini ha sulla coscienza l’errore davanti a Pegolo ma anche lui si sacrifica in mezzo al campo. Bene Villar e Karsdorp, il migliore è Spinazzola.

Tutte le pagelle dei quotidiani di Roma-Sassuolo

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6; Kumbulla 5,5 (89′ Juan Jesus s.v), Cristante 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (82′ Diawara s.v.), Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di P. Archetti)

Mirante 6,5; Kumbulla 6 (89′ Juan Jesus s.v), Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (82′ Diawara s.v.), Villar 6, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 6

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6; Kumbulla 6 (89′ Juan Jesus s.v), Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (82′ Diawara s.v.), Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Mirante; 6 Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5 (89′ Juan Jesus s.v); Karsdorp 7, Pellegrini 6,5 (82′ Diawara s.v.), Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 3, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 6,5

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6; Kumbulla 6 (89′ Juan Jesus s.v), Cristante 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 5 (82′ Diawara s.v.), Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 5,5

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5 (89′ Juan Jesus s.v); Karsdorp 6,5, Pellegrini 7 (82′ Diawara s.v.), Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6 (85′ Mayoral s.v.). All. Fonseca 6.