Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: Peres a sinistra, c’è Villar

La Roma riparte. Il primo match del 2021 è all’Olimpico e contro l’amico Claudio Ranieri e la sua Sampdoria. Fonseca fa i conti con le tante assenze: in porta c’è Pau Lopez vista l’indisponibilità di Mirante. In difesa il trio titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo l’insostituibile Veretout in coppia con Villar, con Karsdorp e Peres (out sia Spinazzola che Calafiori) esterni. Pellegrini scala sulla trequarti insieme a Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla, Smalling; Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.