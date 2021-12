Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: Abraham-Zaniolo confermati

Alle 18.30 i giallorossi scenderanno in campo contro i blucerchiati. Mourinho ritrova El Shaarawy e Felix in panchina

Questa sera la Roma giocherà in casa contro la Sampdoria di D'Aversa. Mourinho dovrebbe schierare la stessa formazione che ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta, con Rui Patricio in porta e la linea difensiva a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo agiranno esterni Karsdorp e Vina, con Veretout e Cristante in mezzo al campo, pronti a dettare i tempi di gioco per le ripartenze di Mkhitaryan. Davanti, la coppia d'attacco Abraham-Zaniolo proverà a dare continuità e conferme al bel gioco visto a Gewiss Stadium.