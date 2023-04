Roma-Sampdoria, le pagelle dei quotidiani: Wijnaldum-Matic masterclass. Male Abraham

La Roma torna a vincere in campionato dopo due stop di fila. Prestazione super dei due centrocampisti, delude l'attaccante inglese. Bene Llorente in difesa

La Roma torna a vincere dopo due sconfitte di fila e lo fa grazie ad un super Wijnaldum. Bene anche in difesa con Llorente che non delude e si prende i complimenti di Mourinho a fine gara. Ottima la prestazione di El Shaarawy e del solito Dybala. Delude Abraham che non riesce e incidere.