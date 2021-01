Roma-Sampdoria, le pagelle dei quotidiani: Dzeko spietato, conferma Karsdorp

La Roma apre il 2021 battendo di misura la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, grazie al gol di Edin Dzeko. All’Olimpico finisce 1-0 ed è il bosniaco a inaugurare l’anno solare con il piede giusto, deviando in rete il cross di Rick Karsdorp. Sono proprio loro due i migliori della formazione giallorossa, anche se c’è da sottolineare pure l’ottima prestazione di Mkhitaryan. Gara positiva, in generale, per tutta la formazione di Paulo Fonseca, che non ha mai realmente subìto l’offensiva blucerchiata.

Roma-Sampdoria: le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di Alessandro Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Villar 6 (23′ st Cristante 6,5), Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 7 (37′ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7; Dzeko 7,5 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Gianluca Piacentini)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Villar 6,5 (23′ st Cristante 6,5), Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 6,5 (37′ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di Massimo Cecchini)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Villar 6 (23′ st Cristante 6,5), Veretout 6,5, Bruno Peres 6,5; Pellegrini 6,5 (37′ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di Alessandro Austini)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Villar 7 (23′ st Cristante 6,5), Veretout 6,5, Bruno Peres 6,5; Pellegrini 6,5 (37′ st Perez 5,5), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di Matteo Pinci)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Villar 6,5 (23′ st Cristante 6), Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 6 (37′ st Perez 4,5), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di Roberto Maida)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 7, Villar 6 (23′ st Cristante 6,5), Veretout 6, Bruno Peres 6,5; Pellegrini 7 (37′ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (a cura di Stefano Carina)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 7, Villar 6 (23′ st Cristante 6), Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 7 (37′ st Perez n.g.), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7 (42′ st Mayoral n.g.). All.: Fonseca 7.