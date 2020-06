Roma-Samp, le probabili formazioni dei quotidiani: Mancini out, gioca Fazio

La Roma riparte dalla Sampdoria. Stasera all’Olimpico la squadra di Fonseca riprenderà il cammino in Serie A 115 giorni dopo l’ultima partita a Cagliari. Paulo Fonseca ha ritrovato quasi tutta la rosa ad eccezione di Pau Lopez e Zaniolo, entrambi out contro la squadra di Ranieri. Il tecnico portoghese, però, all’ultimo momento dovrà fare a meno anche di Gianluca Mancini: al suo posto giocherà Fazio. A centrocampo il primo dei due ballottaggi: Veretout sembra sicuro del posto, Diawara e Cristante si giocano quello al fianco del francese. L’altro duello riguarda i tre dietro Edin Dzeko: Carles Perez, Mkhitaryan e Kluivert vanno verso una maglia da titolare, ma Pellegrini (non ancora al meglio), Perotti e Under proveranno il sorpasso in extremis. Ecco le probabili formazioni di Roma-Sampdoria suo quotidiani nazionali:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SAMPDORIA

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LEGGO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.