Roma-Samp, le pagelle dei quotidiani: Dzeko, è tua la scena. Flop Diawara, ok Pellegrini e Cristante

La Roma riparte grazie a Dzeko e batte 2-1 la Sampdoria nella prima partita post coronavirus. Il bosniaco è decisivo con una doppietta che lo porta ancora più in alto nell’Olimpico dei marcatori della storia giallorossa. Raggiunto Manfredini al quinto posto a quota 104, ora l’obiettivo è il podio. Tra i giallorossi però non sono tantissimi i promossi: benissimo Mirante, i subentranti Cristante e Pellegrini regalano i due assist decisivi e mettono ordine al centrocampo. Pastore parte benissimo ma poi si ferma, Mkhitaryan a correnti alterne ma tra i più attivi. Malissimo Diawara con un primo tempo horror e male anche Bruno Peres. L’esordio di Ibanez è a due volti: negativo nel primo tempo (è distratto al momento del vantaggio di Gabbiadini), in ripresa nel secondo tempo.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Mirante 7; Peres 5 (15’ st Zappacosta 6), Smalling 6, Ibanez 6, Kolarov 6,5; Diawara 4,5 (15’ st Cristante 6,5), Veretout 6,5; Perez 6 (27’ st Under 5,5), Pastore 6 (15’ st Pellegrini 7,5), Mkhitaryan 6,5 (40’ st Kalinic n.g); Dzeko 8. All. Fonseca 6

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Peres 4,5 (15’ st Zappacosta 6), Smalling 5,5, Ibanez 5,5, Kolarov 5,5; Diawara 4 (15’ st Cristante 6,5), Veretout 6; Perez 5,5 (27’ st Under 6), Pastore 5 (15’ st Pellegrini 7), Mkhitaryan 6,5 (40’ st Kalinic n.g); Dzeko 8. All. Fonseca 6

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 7; Peres 4,5 (15’ st Zappacosta 6), Smalling 6, Ibanez 6, Kolarov 5,5; Diawara 4 (15’ st Cristante 7), Veretout 6; Perez 5 (27’ st Under 6), Pastore 4,5 (15’ st Pellegrini 7), Mkhitaryan 6,5 (40’ st Kalinic n.g); Dzeko 8. All. Fonseca 6

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6,5, Bruno Peres 4,5 (15’ st Zappacosta 6), Smalling 5,5, Ibanez 5,5, Kolarov 6, Veretout 5,5, Diawara 4 (15’ st Cristante 6,5), Carles Perez 5,5 (27’ st Under 5,5), Pastore 5,5 (15’ st Pellegrini 7), Mkhitaryan 5,5 (40’ st Kalinic n.g.), Dzeko 7,5. All. Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6, Bruno Peres 5 (15′ st Zappacosta 6), Smalling 6,5, Ibanez 5,5, Kolarov 5,5, Diawara 4 (15′ st Cristante 6,5), Veretout 7, Carles Perez 5, Pastore 5 (27′ st Under n.g.), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6 (40’ st Kalinic n.g.), Dzeko 8. All. Fonseca 6.

Fonseca 6

IN AGGIORNAMENTO