Roma-Salisburgo, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbi su Dybala e le fasce

La Roma si prepara alla sfida di stasera con più di qualche dubbio di formazione. In particolare Mourinho deve ragionare sulle condizioni di Dybala, Pellegrini e Abraham. L'argentino potrebbe partire dall'inizio, ma anche accomodarsi in panchina lasciando spazio a El Shaarawy per provare a influire a partita in corso. Gli altri dubbi riguardano gli esterni, con Karsdorp, Zalewski, Spinazzola e lo stesso El Shaarawy - in caso di presenza della Joya - a giocarsi le due maglie. In vantaggio in questo momento c'è il talento di Tivoli.