Roma-Salernitana, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala. C’è Belotti

Mourinho potrebbe far tornare dal 1' Dybala e Smalling. In porta altra occasione per Svilar, mentre a destra c'è Missori

La Roma torna in campo dopo il pareggio contro il Bayer Leverkusen che ha permesso di conquistare la finale di Europa League. Davanti ai ragazzi di Mourinho ci sarà la Salernitana già aritmeticamente salva. Lo Special One potrebbe far tornare dal 1' Dybala. In porta c'è Svilar mentre a destra Missori. In mezzo al campo altra chance per Tahirovic. Davanti Belotti e non Abraham.