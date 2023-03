Roma-Real Sociedad, pagelle dei quotidiani: Matic domina, Kumbulla-ElSha decidono

Voti alti per tutti dopo la grande vittoria dei giallorossi sulla Real Sociedad: sugli scudi il serbo insieme agli autori dei due gol, Mancini e Abraham

La Roma si aggiudica il primo round dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. All'Olimpico Real Sociedad battuta 2-0 grazia a una prestazione massiccia, l'ennesima in casa, da parte di tutta la squadra. Per tutti i quotidiani in edicola oggi il migliore è Nemanja Matic, insieme a José Mourinho: sono i loro i voti più alti. A seguire El Shaarawy e Kumbulla, gli autori dei due gol, poi insieme a loro Mancini e Abraham seguiti da Paulo Dybala.