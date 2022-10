Roma-Real Betis, le probabili formazioni dei quotidiani: Zalewski e Belotti in pole

La Roma scende in campo stasera nel difficile impegno contro il Real Betis, tra le squadre migliori della Liga in questo avvio di stagione e cliente scomodissimo nel doppio confronto di questi prossimi sette giorni. Mourinho ridurrà al minimo il turnover, con l'impiego di Zalewski sulla fascia mancina e l'inserimento di Belotti come punta centrale, in vantaggio su un Abraham poco in vena di gol nelle prime 10 partite stagionali. La staffetta tra il Gallo e l'inglese, che va verso la seconda panchina di fila, sembra annunciata così come quella sulla sinistra tra Zalewski e Spinazzola. In difesa si va verso la conferma del trio titolare, con Kumbulla pronto a guadagnarsi una maglia. Chiamato agli straordinari, soprattutto con l'assenza di Pellegrini, Paulo Dybala che rappresenta il goleador giallorosso. Le probabili formazioni dei quotidiani: