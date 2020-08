Roma, per il nuovo ds si defila Pradè: “Sta benissimo a Firenze”

Il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma prosegue e ora viene a mancare un’altra candidatura, riporta “La Nazione”. Paratici e Sabatini hanno ribadito l’intenzione di restare rispettivamente alla Juve e al Bologna, Carli è in procinto di passare al Parma e cade anche la candidatura di Daniele Pradè. L’ex direttore sportivo giallorosso infatti resterà alla Fiorentina anche per la prossima stagione. “Sta benissimo a Firenze ed è già carico e al lavoro per la prossima stagione”, fanno sapere dal club viola. Pradè, molto stimato da Commisso e Barone, era tornato in viola la scorsa estate dopo l’esperienza all’Udinese.