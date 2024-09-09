Allo stadio il suo nome è ancora uno dei più acclamati, ma le critiche verso Lorenzo Pellegrini (anche per il rendimento in Nazionale) cominciano a diventare sempre più frequenti sui social e nei bar della capitale come scrive Francesco Balzani su Leggo. Il capitano giallorosso, che tornerà a Trigoria in queste ore per un problema muscolare, rischia di perdere il posto da titolare visti gli arrivi dei francesi Koné e Le Fèe. D'altronde Daniele De Rossi, in un colloquio alla squadra ad inizio stagione, era stato chiaro: nessuno è intoccabile.

E le prime tre uscite di Pellegrini in campionato non sono state certo esaltanti così come non lo è stata la prestazione contro la Francia in Nazionale. Lorenzo, se dovesse recuperare, a Genova domenica prossima potrebbe superare un mito come De Sisti nella classifica presenze di tutti i tempi con la maglia della Roma toccando quota 286 e portandosi a sole tre lunghezze dalla posizione numero venti. Occupata da un certo Vincent Candela. Con numero non da sottovalutare: 53 gol e 51 assist. Anche in questo caso siamo a un passo dal ventesimo posto dei bomber di tutti i tempi occupato da Ruggiero Rizzitelli. Insomma a un passo dalla storia, ma pure con meno certezze. Pellegrini, tra i più pagati della rosa della Roma, è atteso infatti da quel vero salto di qualità che lo porterebbe a liberarsi di qualche critica di troppo. Intanto in queste ore farà ritorno a Trigoria per sottoporsi agli esami, il problema muscolare non sembra grave ma sempre meglio un'attenzione in più visti i cronici problemi dimostrati nell'ultima stagione quando ha saltato ben 13 gare per infortunio.