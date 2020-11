Roma-Parma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante in difesa, chance per Villar

“La difesa a tre è una mia scelta”. Ci ha tenuto a ribadirlo ieri in conferenza Paulo Fonseca. Questa è la sua Roma a tutti gli effetti e anche contro il Parma questo pomeriggio il portoghese è orientato a puntare sul modulo preferito in questo inizio di stagione. Con Kumbulla, Fazio e Smalling out, si sposta indietro Cristante, che va a fare compagnia a Ibanez e Mancini. A centrocampo al fianco di Veretout tocca a Villar, ormai davanti a Diawara nelle gerarchie. Spinazzola e Karsdorp saranno gli esterni. Mayoral confermato centravanti in attesa di Dzeko, supportato da Pedro e Mkhitaryan.

Roma-Parma: le probabili formazioni dei quotidiani

La Gazzetta Sportiva

(3-4-2-1) Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan ; Mayoral.

