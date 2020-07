Roma-Parma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante al centro della difesa, torna Perez

La Roma non può più sbagliare. Con il Parma all’Olimpico Fonseca ha a disposizione solo la vittoria. Dopo il successo contro la Juve e il sorpasso in classifica firmato dal Milan, i giallorossi devono assolutamente tornare a sorridere e provare a scacciare via la crisi. Il tecnico portoghese riconfermerà la difesa a tre nonostante il forfait di Smalling (out almeno 10 giorni). Al centro al posto dell’inglese giocherà Cristante, con Mancini e Ibanez ai lati. Out anche Santon per una lesione, Zappacosta non al meglio. A destra verrà quindi spostato Spinazzola, tra i più positivi al San Paolo. Al centro gli intoccabili Veretout e Pellegrini, mentre in avanti a supporto di Dzeko torna Perez. Zaniolo parte di nuovo dalla panchina.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (3-4-1-2)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Kolarov; Mkhitaryan; Perez, Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-5-1-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Perez; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

LA REPUBBLICA (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.