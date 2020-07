Roma-Parma, le pagelle dei quotidiani: Veretout super, Dzeko delude. Villar, che errori

La Roma torna alla vittoria grazie al successo all’Olimpico sul Parma. Decidono i gol in rimonta di Mkhitaryan e Veretout. Promossi quasi tutti ad eccezione di Cristante, che da difensore centrale causa il rigore trasformato da Kucka, Villar (che spreca due grandi occasioni nel finale per chiudere la partita) ed Edin Dzeko: il bosniaco è sembrato stanco e non è mai riuscito a crearsi un’occasione per segnare il suo gol numero 105 con la maglia della Roma. Ok i brasiliani Ibanez e Bruno Peres, i migliori in campo sono però i due autori dei gol.

Ecco i voti dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Peres 6,5 (22’ st Kolarov 6) Diawara 6 (38’ st Villar n.g.), Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5 (38’ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7,5 (45’ st Zaniolo n.g.); Dzeko 5. All.: Fonseca 6

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Lopez ng; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Peres 6,5 (22’ st Kolarov 5,5) Diawara 6 (38’ st Villar 5,5), Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5 (38’ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7 (45’ st Zaniolo 6); Dzeko 5. All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Peres 6,5 (22’ st Kolarov 6) Diawara 6 (38’ st Villar 5), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5 (38’ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7 (45’ st Zaniolo n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Peres 6,5 (22’ st Kolarov 6) Diawara 6 (38’ st Villar 4), Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6 (38’ st Perez n.g.), Mkhitaryan 7,5 (45’ st Zaniolo n.g.); Dzeko 5. All.: Fonseca 6

LA REPUBBLICA (a cura di E. Sisti)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Peres 6,5 (22’ st Kolarov n.g.) Diawara 6 (38’ st Villar 5,5), Veretout 6,5, Spinazzola 6; Pellegrini 6 (38’ st Perez n.g.), Mkhitaryan 6,5 (45’ st Zaniolo n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6,5