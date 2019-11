Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani: Cetin con Smalling, Florenzi ancora fuori

La Roma alle 15 all’Olimpico sfida il Napoli nel big match della giornata. I giallorossi hanno il morale alto dopo le due vittorie contro Milan e Udinese ma fanno ancora i conti con i tanti assenti: oltre agli infortunati non ci sarà neanche Fazio, espulso ingiustamente in Friuli. Il ballottaggio per giocare accanto a Fazio lo vince Cetin, con Spinazzola a destra ancora una volta al posto di Florenzi. In mediana confermato Mancini, con Pastore ancora trequartista e alla quinta partita consecutiva da titolare. Le ali saranno Zaniolo e Kluivert, Perotti e Under dalla panchina. Dzeko inamovibile.

Ecco le formazioni dei principali quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko.

