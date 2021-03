Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è El Shaarawy alle spalle di Dzeko

Pochi, pochissimi dubbi. Fonseca, stavolta, ha ben chiaro nella testa l’undici che sfiderà stasera alle 20.45 il Napoli all’Olimpico. Una gara fondamentale per il tecnico, che punta a invertire il disastroso trend con le big e a rilanciare la sua Roma nella serrata corsa per un posto in Champions League. Davanti a Pau Lopez sarà Cristante a dirigere le operazioni al centro della difesa a 3, con al suo fianco Mancini a destra e Ibanez a sinistra. Sulle fasce i titolarissimi Karsdorp e Spinazzola, in mediana la coppia Diawara-Villar. Completamente stravolto, rispetto alla sfida di Europa League con lo Shakhtar Donetsk, il trio d’attacco: sarà El Shaarawy ad agire, assieme a capitan Pellegrini, alle spalle di Edin Dzeko.

Roma-Napoli: le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

