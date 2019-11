Roma-Napoli, le pagelle dei quotidiani: Veretout da 8, Pastore si prende la scena

La Roma fa di un sol boccone il Napoli, si prende il terzo posto momentaneo e si allontana da una della contendenti a un posto Champions. Il 2-1 alla squadra di papà e figlio Ancelotti certifica il momento magico di tutti i romanisti: Smalling è un muro, Mancini fa tutto in mezzo al campo, dall’incontrista al rifinitore. Veretout si prende sulle spalle la responsabilità del rigore e strappa 8 da tutte le pagelle. Stessa cosa per Pastore, che inventa, corre e lotta come mai con la maglia della Roma. Zaniolo è il solito diamante, Dzeko fa centravanti e primo difensore. E Fonseca è il vero artefice di questa rinascita.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 7, Çetin 6, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Mancini 7,5; Zaniolo 7,5 (36’ st Under 6), Pastore 7,5 (44’ st Santon sv), Veretout 8, Kluivert 7 (32’ st Perotti 6); Dzeko 7. All.: Fonseca 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di S. Vernazza)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Çetin 5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Mancini 6,5; Zaniolo 7 (36’ st Under sv), Pastore 7 (44’ st Santon sv), Veretout 7, Kluivert 6,5 (32’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Çetin 5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Mancini 6,5; Zaniolo 7 (36’ st Under sv), Pastore 7 (44’ st Santon sv), Veretout 7, Kluivert 6,5 (32’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7,5

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D’Ubaldo)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6,5, Çetin 5,5, Smalling 7, Kolarov 5,5; Mancini 7,5; Zaniolo 7,5 (36’ st Under sv), Pastore 7 (44’ st Santon sv), Veretout 8, Kluivert 6,5 (32’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 8

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Çetin 4,5, Smalling 7, Kolarov 5,5; Mancini 7; Zaniolo 7 (36’ st Under sv), Pastore 6,5 (44’ st Santon sv), Veretout 7,5, Kluivert 6,5 (32’ st Perotti sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 7,5