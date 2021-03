Roma-Napoli, le pagelle dei quotidiani: disastro Ibanez, Dzeko non c’è

Saranno due settimane lunghe per la Roma. Dopo la sconfitta con il Napoli, che si è portato via un gran pezzo dell’obiettivo Champions, la squadra di Fonseca si ritrova a cinque punti dal quarto posto. Contro la squadra di Gattuso non si salva quasi nessuno, a cominciare da Fonseca, colpevole per sua stessa ammissione. Pau Lopez regala il primo gol e sbaglia sul secondo insieme a Ibanez, sempre più irriconoscibile. L’attacco fa paura, ma al contrario. Pedro, Dzeko e El Shaarawy sono nulli. Pellegrini tra i pochi a uscire a testa alta.

Roma-Napoli: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 4; Mancini 5,5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 5,5, Pellegrini 5,5 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5 (22’ st Villar 6), Spinazzola 5; Pedro 4,5 (22’ st Perez 5), El Shaarawy 4,5; Dzeko 4,5 (22’ st Mayoral 5). All. Fonseca 4

LA REPUBBLICA (a cura di M. Azzi)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Cristante 5,5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Pellegrini 6,5 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 6 (22’ st Villar 6), Spinazzola 5,5; Pedro 4,5 (22’ st Perez 6), El Shaarawy 5; Dzeko 5,5 (22’ st Mayoral 5,5). All. Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Azzi)

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 4; Mancini 5,5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 6, Pellegrini 5,5 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5,5 (22’ st Villar 6), Spinazzola 5; Pedro 4 (22’ st Perez 5,5), El Shaarawy 5; Dzeko 4,5 (22’ st Mayoral 5,5). All. Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 4,5; Mancini 5,5, Cristante 5, Ibanez 4,5; Karsdorp 6, Pellegrini 5,5 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5 (22’ st Villar 6), Spinazzola 5; Pedro 4,5 (22’ st Perez 5), El Shaarawy 5; Dzeko 5 (22’ st Mayoral 5). All. Fonseca 5

TUTTOSPORT (a cura di S. Di Stefano)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Cristante 4,5, Ibanez 4,5; Karsdorp 5, Pellegrini 6 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5 (22’ st Villar 5,5), Spinazzola 5; Pedro 4 (22’ st Perez 5), El Shaarawy 4; Dzeko 5 (22’ st Mayoral 5). All. Fonseca 4,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 4,5; Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 4,5; Karsdorp 5,5, Pellegrini 6 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5 (22’ st Villar 5), Spinazzola 5,5; Pedro 4 (22’ st Perez 5), El Shaarawy 4; Dzeko 5 (22’ st Mayoral 5). All. Fonseca 4

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 4; Mancini 4,5, Cristante 4, Ibanez 4; Karsdorp 5,5, Pellegrini 6 (38’ st Kumbulla n.g.), Diawara 5 (22’ st Villar 6), Spinazzola 5; Pedro 4 (22’ st Perez 5,5), El Shaarawy 4,5; Dzeko 4,5 (22’ st Mayoral 5,5). All. Fonseca 4