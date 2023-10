Roma-Monza, le probabili formazioni dei quotidiani: in mezzo ballottaggio Bove-Aouar

Torna il campionato dopo una sosta per le nazionali condizionata dallo scandalo scommesse. All’Olimpico la Roma affronta alle 12:30 il Monza per riprendere da dove aveva interrotto e cerca la terza vittoria di filain campionato per rilanciarsi in chiave Europa. Il Monza, invece, dopo lo shock per la positività al doping del Papu Gomez, punta a proseguire la striscia positiva che dura ormai da oltre un mese, tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque uscite. Mourinho recupera Llorente che può partire titolare, e ha un paio di dubbi di formazione: a destra Karsdorp e Kristensen lottano per una maglia, mentre in mezzo c'è il ballottaggio Bove-Aouar. Con l'assenza di Dybala, l'attacco è ancora una volta affidato alla coppia Belotti-Lukaku.