Roma-Monza, le probabili formazioni dei quotidiani: a riposo Matic o Cristante

La Roma scende in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione. All'Olimpico arriva il Monza di Berlusconi e Galliani, ancora a zero punti dopo tre partite. Una partita comunque da prendere con le molle, ma in ogni caso i giallorossi faranno qualche cambio. Oggi arriva Camara e in attesa anche che Belotti entri in condizione, Mourinho comincerà a far ruotare i suoi giocatori in previsione delle tante partite in programma (l'8 partirà anche l'Europa League). Gli esterni dovrebbero cambiare in coppia, con la prima chance da titolari per Celik e Zalewski. In difesa niente turnover, ma attenzione a Kumbulla per Smalling. A centrocampo riposerà uno tra Cristante e Matic con Pellegrini arretrato in mediana. Ed El Shaarawy che scalpita per una maglia da titolare.