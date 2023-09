Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: Mou porta Lukaku in panchina

Dopo l'entusiasmante arrivo di Lukaku, questa sera all'Olimpico andrà in scena Roma-Milan alle 20 :45. I giallorossi cercano i primi 3 punti in campionato e ci sarà bisogno di una prestazione importante. Mourinho porterà il belga in panchina per porerlo schierare a partita in corso. Difesa confermata con Smalling, Mancini e Llorente davanti a Rui Patricio, in mezzo al campo Aouar, con Cristante e Paredes. Pellegrini probabilmente subito dietro Belotti in un 3-5-1-1. A Celik e Zalewski il difficile compito di arginare le ali del Milan.