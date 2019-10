Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: Mancini a centrocampo, torna Perotti

Basta pareggi, bisogna tornare a vincere. Se l’è imposto la Roma, che alle 18 all’Olimpico sfida il Milan in una partita che può voler dire rilancio. I tre punti mancano da un mese, ma l’emergenza infortuni è ancora viva: per questo Fonseca cambierà pochissimo rispetto alla partita di Europa League contro il Borussia: in porta Pau Lopez, in difesa il ballottaggio è Spinazzola-Florenzi, che se dovesse giocare Pastore scalerebbe in difesa mandando in panchina l’ex Juve. Al centro Fazio-Smalling centrali. Dubbio tra 4-2-3-1 o 4-1-4-1, ma di fatto cambierà solo la posizione di Veretout: Mancini gioca ancora a centrocampo, con lui Jordan, Pastore, Zaniolo e Perotti, che gioca la prima partita dal 1′ in campionato. Davanti inamovibile Edin Dzeko.

Le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Perotti; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Florenzi; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Florenzi; Dzeko.

TUTTOSPORT

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini; Florenzi, Zaniolo, Veretout, Perotti; Dzeko.

LA STAMPA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Florenzi; Dzeko.