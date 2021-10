Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: ElSha al posto di Mkhitaryan

Il Faraone sembra avere maggiori chance di partire da titolare. Per il resto gli stessi visti contro il Cagliari

All'Olimpico arriva il Milan capolista e ancora imbattuto in campionato. Per la Roma un vero esame di maturità da affrontare con la voglia di riuscire, finalmente, a vincere contro una big. Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio Mourinho ha nuovamente confermato i soliti noti nello scacchiere iniziale, con l’unico dubbio sulla corsia di sinistra tra Mhkitaryan e El Shaarawy. Il Faraone sembra avere maggiori chance di partire da titolare. In mezzo Veretout e Cristante proveranno a fare filtro sulla tre quarti di qualità dei rossoneri. La Roma attende il recupero di Spinazzola, ma intanto si affida ancora a Vina, che a Cagliari non è stato brillantissimo. Per Pioli invece la perplessità potrebbe riguardare l’attacco nel ballottaggio Giroud-Ibrahimovic. Ad oggi le due alternative del tecnico emiliano sono l’arma in più. Rebic invece sarà indisponibile, così come il portiere Magnan. I due tecnici si affronteranno per la prima volta ed entrambi giocheranno a specchio con il 4-2-3-1.