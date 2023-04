Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: Dybala in panchina. C’è Belotti

Alle ore 18 la Roma scende in campo contro il Milan. Primo spareggio Champions per gli uomini di Mourinho che arrivano alla sfida contro il 'Diavolo' con diverse assenze. Non ci sono Smalling e Llorente, ma recuperano Wijnaldum e Dybala. Saranno convocati ma andranno in panchina. Davanti Belotti favorito su Abraham. Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti.