Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: Veretout il migliore, Pau Lopez e Fazio acqua in difesa

Contro il Milan è stata una Roma di alti e bassi salvata e penalizzata dagli stessi episodi. Due gol annullati contro per fuorigioco, uno a favore per un braccio largo di Mancini sull’assist per Mkhitaryan e un rigore assegnato al VAR su un pestone al limite dell’area di Fazio. Nel secondo tempo c’è spazio per la polemica su un fallo in area fischiato all’armeno, quando invece è stato Theo Hernandez ad atterrarlo: sarebbe stato tiro dagli undici metri. Ma non solo, perché i giallorossi partono senza grinta e Pau Lopez rischia di regalare (lo farà sul secondo gol invece) una rete a Ibrahimovic. Si sente la mancanza di Dzeko: Mayoral davanti si fa vedere ben poco e viene sostituito a metà ripresa. Mkhitaryan crea da solo un paio di occasioni muovendosi sulla linea del fuorigioco, ma il numero 77 è poco fortunato nella precisione delle conclusioni. Veretout il migliore in campo: segna il decimo gol (record personale) e tiene in gara la Roma. El Shaarawy, appena entrato, crea subito l’assist per quel presunto rigore non fischiato a Mkhitaryan. Ecco tutti i voti dei quotidiani:

CORRIERE DELLA SERA (a cura di C. Passerini)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Cristante 6, Fazio 4,5 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 5, Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 7 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro 5 34’ s.t.). All.: Fonseca 5,5

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Cristante 5,5, Fazio 4,5 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 4,5, Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 6,5 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro 5,5 34’ s.t.). All.: Fonseca 5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5; Mancini 5, Cristante 5, Fazio 4 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 5,5, Villar 4,5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 6,5 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 4,5 (Pedro s.v. 34’ s.t.). All.: Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Licari)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5,5, Cristante 6, Fazio 5 (Bruno Peres 5,5 17’ s.t.); Karsdorp 5,5, Villar 5,5 (El Shaarawy 5,5 25’ s.t.), Veretout 7, (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro s.v. 34’ s.t.). All.: Fonseca 5,5