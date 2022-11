Roma-Ludogorets, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo super, la decide lui

Non facile il primo tempo visto all'Olimpico. Poi la rinascita dopo l'intervallo. La Roma rimonta con il Ludogorets grazie alle conquiste di Zaniolo e alla freddezza di Pellegrini. Partita messa in bilico dal gol poi annullato di Nonato, e sigillata dal gol di Nicolò. Il capitano e il numero 22 i migliori della serata. Bene anche Volpato e Cristante. Risalta anche la vivacità e la freschezza – mentale e fisica – di El Shaarawy. Sufficienza Matic mentre Vina parte male ma si riprende nel finale. Delusione Belotti e Camara.