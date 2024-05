Roma-Leverkusen, le pagelle dei quotidiani: Horror Karsdorp, Dybala non brilla

Brutto colpo ieri all'Olimpico per la Roma che aveva approcciato bene la gara contro il Bayer ma ha pagato tanti errori. Su tutti quello di Karsdorp bocciato da tutti i giornali così come Abraham. Voti negativi pure per Smalling e Dybala. Pagelle discordanti per De Rossi, Lukaku e Dybala. Ma comunque tutti sulla soglia dell'insufficienza.