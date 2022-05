Roma-Leicester, le pagelle dei quotidiani: Abraham super, muro Smalling

Voti altissimo per tutti, da 8 Mourinho. Tra i migliori anche Zalewski e Pellegrini

La Roma vola in finale di Conference League. Tutti promossi, nessuno escluso. Abraham il migliore in campo insieme a Smalling e Zalewski. Ottima la prova degli altri difensori. Senza voto Rui Patricio che non è mai stato messo in difficoltà dal Leicester. Voti altissimi anche per capitan Pellegrini. Il 25 maggio ci sarà la finale contro il Feyenoord e servirà un'altra prestazione super.