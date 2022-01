Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Cristante e Ibanez

Mourinho e la società tengono molto alla competizione in quanto una delle poche possibilità per vincere un trofeo nell'immediato

Questa sera la Roma esordirà in Coppa Italia affrontando il Lecce negli ottavi di finale. Mourinho e la società tengono molto alla competizione in quanto una delle poche possibilità per vincere un trofeo nell'immediato. Anche per questo lo Special One si affida ai suoi fedelissimi facendo pochi cambi. In porta confermato Rui Patricio con davanti una difesa a quattro. Nella coppia centrale, Kumbulla sarà affiancato da Ibanez mentre le due fasce saranno percorse da Karsdorp a destra e Vina a sinistra. Scontata la squalifica ritrova il posto Cristante che giocherà per la prima volta con Sergio Oliveira. Dietro Abraham, al quale non è concesso riposo, agiranno Perez (in ballottaggio con Zaniolo) e Felix da esterni con Mkhitaryan trequartista.