Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: torna la coppia Dybala-Lukaku

Oggi all'Olimpico (ore 18) Roma e Lecce si affrontano nell’11ª giornata di Serie A. La quadra di Mourinho ha bisogno di una vittoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta con l’Inter e prepararsi a uno snodo cruciale della stagione: prima in Europa League contro lo Slavia Praga, poi il derby con la Lazio. La formazione della Roma dovrebbe essere la stessa vista nella scorsa giornata ad eccezione dello squalificato Paredes . Mourinho torna ad avere a disposizione Dybala e Renato Sanches con il portoghese che però partirà dalla panchina.

