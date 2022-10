Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: ‘sfida’ Abraham-Belotti

C'è grande incertezza nella formazione che potrebbe scendere in campo questa sera all'Olimpico contro il Lecce. La Roma dovrà riscattare il ko di Europa League, a pochi giorni dal ritorno in casa del Betis che può decidere le sorti europee dei giallorossi. Mourinho farà probabilmente riposare qualcuno, ma non è ancora certo chi partirà fuori. La certezza è il recupero di Pellegrini, che potrebbe affiancare Cristante o entrare a gara in corso. Il terzetto di difesa non dovrebbe essere toccato, Zalewski e Spinazzola sulle fasce, poi appunto Cristante con Matic, Pellegrini o addirittura Camara. Zaniolo sarà dietro la punta insieme a Dybala, chiamato ancora una volta agli straordinari ma non è del tutto da escludere che partita dalla panchina. E in avanti ballottaggio apertissimo tra Abraham e Belotti.